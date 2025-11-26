Логотип РИА URA.RU
Белорусский аналитик: «Орешник» - не единственное средство сдерживания НАТО

26 ноября 2025 в 23:20
«Орешник» - не единственное средство защиты Союзного государства

«Орешник» - не единственное средство защиты Союзного государства

Ракетные системы «Орешник», которые уже в декабре будут размещены на территории Белоруссии, — не единственное средство сдерживания агрессивно настроенных по отношению к России европейцев. По мнению белорусского аналитика Антона Дударенка, у Союзного государства есть целый комплекс системы безопасности.

«Сам по себе „Орешник“ — это не единственное средство сдерживания потенциальных противников. Нужно говорить о комплексном оборонительном потенциале Союзного государства и ОДКБ. Это и является залогом того, что мы готовы защищать свои национальные интересы», — отметил в интервью URA.RU Дударенок.

Причем, подчеркивает эксперт, ни Россия, ни Беларусь не собираются ни на кого нападать, и об этом в Европе хорошо знают. А заявления европейских политиков — это политическая игра. «Все заявления, звучащие из Германии, из Польши и других стран, скорее являются фактором внутриевропейских политических игр либо рассчитаны на военно-промышленный комплекс, на перераспределение военных бюджетов. C учетом совокупного оборонного потенциала России и Белоруссии вряд ли европейцы проявят агрессию в нашу сторону. Скорее ограничатся какими-то экономическими мерами, закрытием границ — опять же, теми шагами, которые им и вредят зачастую», — полагает эксперт.

Системы «Орешник» будут установлены в Белоруссии в декабре. О размещении новейшего вооружения лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в декабре 2024 года в Минске.

