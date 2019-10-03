Это поможет сократить количество потребляемой воды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экологи из администрации Нижневартовска в своем instagram-аккаунте призвали подписчиков не сдерживаться во время принятия душа.

«Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от 6 до 10 литров воды? А ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь», — обратились к подписчикам экологи.

Это не единственный совет, который дают местные зеленые подписчикам. Например, они призывают поставить около почтовых ящиков коробку для сбора макулатуры, не пользоваться одноразовой посудой и отказаться от бумажных пакетов. «Поразительно, но при производстве одного бумажного пакета в водоемы сбрасывается в 50 раз больше загрязняющих веществ, чем при производстве пластикового», — сообщает instagram экологов.

И.о. начальника управлении экологии Олег Попенко подтвердил, что аккаунт принадлежит им, а ведет его один из сотрудников. «Мы подумали, что фотографии с заседаний никому не интересны. Делаем графику, экосоветы, видео записываем и видим, что это людям нравится, а значит больше людей узнает, как вести себя с природой», — добавил Попенко.

Любопытно, что аккаунт экологического управления действительно достаточно популярный. В нем всего 480 публикаций, но 1487 подписчиков. Как выяснило «URA.RU», ведет аккаунт сотрудник экологического управления Инна Луняк, в прошлом году победившая в конкурсе «Эколидер» акции «Спасти и сохранить». В тот же год, к слову, Нижневартовск стал лучшим муниципальным образованием Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».

Один из экосоветов Фото из Instagram-аккаунта @nvecology