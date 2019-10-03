В интернете появилось видео, на котором югорские чиновники матерятся и путаются в словах

На видео глава Пыть-Яха неудачно пытается поздравить жителей с днем флага Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В социальных сетях появилось видео с неудачными дублями телевизионных интервью главы Пыть-Яха Александра Морозова и спикера городской думы Олега Шевченко, где чиновники ругаются матом и путаются в словах. Запись опубликована в паблике «Признавашки Пыть-Яха» во «ВКонтакте».

На видео мэр Пыть-Яха пытается записать поздравление жителей с днем российского флага. Он сначала несколько раз сбивается в своей речи, затем путает дату праздника. В итоге чиновник раздраженно ругается матом, по всей видимости, из-за того, что ему не удается быстро записать поздравительную речь. Во второй части видео, спикер городской думы пытается рассказать корреспонденту о том, какие депутатские комиссии работают в составе представительного органа власти, однако забывает их названия. В итоге, на выручку ему приходит журналист.

Морозов пообещал прокомментировать эту ситуацию позднее, дозвониться до Шевченко не удалось. Источник «URA.RU» в медиасреде Пыть-Яха говорит о том, что появившееся видео вызвало большой резонанс. «Оно дает штрихи к портрету чиновников, которые управляют городом. Ну и конечно, немаловажный вопрос, как появилось эта запись в сети. У нас есть единственная телекомпания „Пыть-ЯхИнформ“ и это могли быть ее рабочие материалы, которые всплыли в сети», — сообщил инсайдер. Главного редактора телекомпании Жанну Матрунич не удалось застать на рабочем месте, в приемной ответили, что она уехала по делам.

Ранее «URA.RU» сообщало о громких скандалах, связанных с чиновниками из Пыть-Яха. Местные общественники раскритиковали представителей власти за огромные премии, которые они получили перед Днем Победы. В результате эти деньги были перечислены ветеранским организациям.