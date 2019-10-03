Украина попросила «Газпром» пустить ее к туркменскому газу

Витрекно назвал неприемлемым условие Москвы об отказе Украины от требований выплат по решениям суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский «Нафтогаз» просит «Газпром» предоставить возможность получать газ из Туркмении и от независимых производителей. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«„Нафтогаз“ обоснованно требует, чтобы „Газпром“ разблокировал возможность получать на границе Украина—РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов „Газпрома“», — говорится в сообщении. Витренко отметил, что Украина успеет внедрить европейское энергетическое законодательство до истечения срока действия текущего контракта с Россией на транзит газа.

Если даже Киев не успеет внедрить нормы ЕС, то Украина сможет использовать «свопы» — короткие контракты по рыночным ценам. Исполнительный директор «Нафтогаза» подчеркнул, что это лучше, чем продление текущего контракта с Россией, передает RNS . Также он назвал неприемлемым условие Москвы, чтобы Украина отказалась от требования выплат по решениям Стокгольмского арбитража.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить контракт с Украиной на транзит российского газа на год либо продлить существующий договор на краткосрочный период. Контракты на поставку российского газа и его транзит через территорию Украины истекают в конце 2019 года.