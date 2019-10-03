Глава Росгидромета ушел в отставку

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
В Гидрометцентре России началась реорганизацияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Гидрометцентра России Максим Яковенко отстранен от своей должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

«Освободить Яковенко от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — сказано в документе. Сам Яковенко опроверг сообщения о своей отставке. «Впервые слышу. Я никуда не собираюсь, как работал, так и работаю», — цитирует «Царьград» бывшего главу министерства.

Информация о возможной отставке Яковенко появилась еще в середине сентября. По данным telegram-каналов, причиной увольнения стали претензии к качеству работы метеослужбы со стороны МЧС, уточняет телеканал 360. Волну слухов подхватили и СМИ, которые ссылались на источники в правительстве.

6 сентября глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Росгидромет ждет серьезная реорганизация из-за климатических изменений, напоминает RT. Глава министерства уточнил, что для более точного прогноза необходимо увеличить стационарные посты метеонаблюдения.

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