Российскую журналистку задержали в Иране

Россиянку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах, задержали в Тегеране. Об этом в социальных сетях сообщают близкие девушки.

Несколько лет назад Юзик работала корреспондентом в Тегеране. Этой осенью по приглашению она снова уехала туда, но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт. «Накануне, выломав дверь в ее номер, и ее забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции», — написал журналист Борис Войцеховский. При этом он уточнил, что позвонить в Москву женщине разрешили, но говорить дольше минуты не дали. «Вот все, что она успела сказать, это что она сидит в камере на полу и что в субботу суд», — добавил Борис Войцеховский.

Сейчас с аккаунта Юлии Юзик в Facebook отвечает ее дочь. Задержание матери она подтвердила, передает «Кавказ. Реалии».

По предварительной информации, российскую журналистку Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве с Израильскими спецслужбами. Ранее россиянка баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.