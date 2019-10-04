В Хакасии бывший министр расстрелял чужих лошадей

Бывший министр сельского хозяйства республики Хакасия Иван Вагнер в припадке ярости расстрелял чужих лошадей в Орджоникидзевском районе. Стрельба произошла на территории его участка, уточняет агентство «Хакасия».
«Поводом для жесткой расправы послужил тот факт, что кони зашли на вагнеровские поля пшеницы», — сообщают журналисты. По их информации, убитые лошади принадлежат двум фермерам, которые написали заявления в полицию. Вагнер предложил своих лошадей в обмен на убитых.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее «URA.RU» писало, что бывший замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктор Усенко расстрелял четырех собак. Усенко пояснил, что дворняжки «гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться», отмечает RT. Минприроды Пермского края пообещало расследовать случившееся, пишет «