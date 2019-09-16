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Бывшего замминистра из Перми обвинили в расстреле охотничьих собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец охотхозяйства «Глухарь» якобы расстрелял четырех собак другого охотникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктора Усенко обвинили в расстреле четырех охотничьих собак. По словам председателя Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимира Сенина, инцидент произошел 15 сентября в охотхозяйстве «Глухарь» Горнозаводского района, владельцем и директором которого является Усенко.

«Усенко Виктор Иванович в присутствии районного охотоведа Козлова Виктора хладнокровно расстрелял из машины 4 моих лаек, не ожидая, что я рядом. На мой вопрос ЗАЧЕМ? Смеясь мне в лицо, ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться», — приводят слова хозяина собак сразу несколько пользователей соцсети «ВКонтакте».

Владимир Сенин сообщил «URA.RU», что общался с владельцем собак и тот написал заявление в полицию. Сенин пояснил, что не оправдывает Усенко, но и не снимает вины с владельца животных, который зачем-то взял их с собой на охоту на рябчика.

«Он делал это в том районе, где хозяин угодий охотился на медведя. Думали, что случайность, но он через неделю опять приехал с собаками и отпустил их. На рябчика ни один охотник в здравом уме [с собаками] не ходит», — рассказал «URA.RU» Сенин. Он также отметил, что сам осуждает расстрел собак, а охотничье сообщество не может понять мотив поступка Усенко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю обещали «URA.RU» прокомментировать ситуацию позднее. Связаться с Виктором Усенко или представителями охотхозяства «Глухарь» (ООО «Звезда Перми») не удалось — телефоны организации в регистрационных документах не указаны.

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