Бывшего замминистра из Перми обвинили в расстреле охотничьих собак

Бывшего замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктора Усенко обвинили в расстреле четырех охотничьих собак. По словам председателя Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимира Сенина, инцидент произошел 15 сентября в охотхозяйстве «Глухарь» Горнозаводского района, владельцем и директором которого является Усенко.
«Усенко Виктор Иванович в присутствии районного охотоведа Козлова Виктора хладнокровно расстрелял из машины 4 моих лаек, не ожидая, что я рядом. На мой вопрос ЗАЧЕМ? Смеясь мне в лицо, ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться», — приводят слова хозяина собак сразу несколько пользователей соцсети «ВКонтакте».
Владимир Сенин сообщил «URA.RU», что общался с владельцем собак и тот написал заявление в полицию. Сенин пояснил, что не оправдывает Усенко, но и не снимает вины с владельца животных, который зачем-то взял их с собой на охоту на рябчика.
«Он делал это в том районе, где хозяин угодий охотился на медведя. Думали, что случайность, но он через неделю опять приехал с собаками и отпустил их. На рябчика ни один охотник в здравом уме [с собаками] не ходит», — рассказал «URA.RU» Сенин. Он также отметил, что сам осуждает расстрел собак, а охотничье сообщество не может понять мотив поступка Усенко.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю обещали «URA.RU» прокомментировать ситуацию позднее. Связаться с Виктором Усенко или представителями охотхозяства «Глухарь» (ООО «Звезда Перми») не удалось — телефоны организации в регистрационных документах не указаны.