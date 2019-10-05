До окончательного решения Таро будет находиться в московском СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Тариел Ониани (Таро), являющийся одним из самых влиятельных «воров в законе», этапирован в московское СИЗО №4. В скором времени в столице будет принято решение о его экстрадиции в Испанию или Грузию.

Как сообщает источник «Росбалта», сейчас возможны три варианта развития ситуации с Таро. «По первому плану его планировали экстрадировать в Испанию, где он обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества. По второму — предъявить ему обвинения по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и оставить в российской тюрьме еще лет на 10», — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет издание, скорее всего, Таро избежит экстрадиции в Испанию и заключения в России и получит самый предпочтительный для себя вариант — высылку в Грузию. Если Ониани депортируют в Тбилиси, у него будут высокие шансы уйти от правосудия, поскольку в стране нет данных о совершенных им преступлениях. Из Грузии Таро, вероятно, сразу отправится в Турцию, где его ожидает большая группа сторонников.

Таро известен тем, что вместе с подельниками в марте 2009 года в Москве похитил бизнесмена. Получив часть выкупа в 200 тысяч долларов, он освободил пострадавшего, однако потребовал заплатить оставшуюся долю. После ареста и суда Ониани отбыл в колонию «Черный дельфин», где провел 11 лет.

9 апреля криминальный авторитет освободился из заключения. Однако сразу попал в СИЗО, поскольку находится в международном розыске.