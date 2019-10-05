«Трудных» подростков начнут отслеживать с детского сада

Предпосылки к девиантному поведению в подростковом возрасте начнут отслеживать еще в детском саду. Такая функция есть в новой методике оценки дошкольного образования, разработанной по заказу Министерства просвещения.
Три раза в год педагоги в детских садах будут заполнять специальные карты развития ребенка, где будут фиксироваться различные аспекты его развития, сообщают «Известия». «Карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику развития ребенка и сделать выводы, в чем он испытывает проблемы и как их решать», — отмечает руководитель разработчиков методики Наталья Тарасова. По данным Минпросвещения, новая методика уже используется в тестовом режиме на 100 площадках.
Если у ребенка отмечаются какие-то проблемы в общении со сверстниками или взрослыми, то воспитатель сможет добавить в образовательный процесс соответствующие игры, чтобы помочь преодолеть проблему. Благодаря новой методике можно будет на ранней стадии предотвратить негативный сценарий развития психики ребенка, считают разработчики.
Ранее в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассказали о самых частых проблемах, с которыми сталкиваются подростки. По данным специалистов, чаще всего их беспокоят личностные проблемы, а также трудности в общении со сверстниками и отсутствие взаимопонимания с родителями, пишет RT.