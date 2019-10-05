СМИ сообщили о госпитализации звезды Stand Up Юлии Ахмедовой

Юлия Ахмедова попала в больницу из-за проблем с психикой
Участницу шоу Stand Up Юлию Ахмедову поместили в кризисное отделение одной из московских клиник. Артистка попала в больницу из-за проблем с психическим здоровьем. Об этом СМИ анонимно сообщила пациентка медучреждения.
«Здесь же [в кризисном отделении] находится Юлия Ахмедова, как и в прошлом году», — рассказал источник журнала Starhit. Пациентка клиники уточнила, что звезда Stand Up лежит в платном боксе и проходит лечение уже не первый раз.
Однако концертный директор Ахмедовой информацию о госпитализации артистки подтвердить журналистам не смог. 17 октября она должна выступить в Смоленске с концертом, который не был отменен, передает Nation news.