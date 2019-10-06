В Испании заявили, что США и Россия поменялись местами

Принятие Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» ведет к постепенной нормализации отношений России с Западом и возвращению Москвы на международную арену, в то время как США начинают сдавать позиции. Об этом в колонке для Project Syndicate написала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.
«Принятие Зеленским „формулы Штайнмайера“ представляет собой важный шаг на пути нормализации присутствия России в мире и ее связей с Европой и США. Таким образом, это значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пишет Паласио. По словам дипломата, это происходит на фоне «отступления Америки от мирового лидерства».
В частности, Паласио обращает внимание на действия Москвы и Вашингтона в Сирии: если РФ стремится выглядеть гарантом стабильности в регионе, то США обещают направить контингент войск в Саудовскую Аравию и ОАЭ. «Путин дал понять, что будет работать [в Сирии] со всеми сторонами», — считает Паласио.
При этом в статье отмечается, что США по-прежнему являются «незаменимым действующим лицом». «Поскольку возможность импичмента [президента США Дональда Трампа] монополизирует внимание [Белого дома], эта тенденция [отказ от лидирующей роли], вероятно, ускорится», — предположила Паласио.