05 октября 2019

В Испании заявили, что США и Россия поменялись местами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Президенты РФ и США на международной арене ведут себя по-разному, считает автор статьиФото: Официальный сайт Президента РФ

Принятие Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» ведет к постепенной нормализации отношений России с Западом и возвращению Москвы на международную арену, в то время как США начинают сдавать позиции. Об этом в колонке для Project Syndicate написала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

«Принятие Зеленским „формулы Штайнмайера“ представляет собой важный шаг на пути нормализации присутствия России в мире и ее связей с Европой и США. Таким образом, это значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пишет Паласио. По словам дипломата, это происходит на фоне «отступления Америки от мирового лидерства».

В частности, Паласио обращает внимание на действия Москвы и Вашингтона в Сирии: если РФ стремится выглядеть гарантом стабильности в регионе, то США обещают направить контингент войск в Саудовскую Аравию и ОАЭ. «Путин дал понять, что будет работать [в Сирии] со всеми сторонами», — считает Паласио.

При этом в статье отмечается, что США по-прежнему являются «незаменимым действующим лицом». «Поскольку возможность импичмента [президента США Дональда Трампа] монополизирует внимание [Белого дома], эта тенденция [отказ от лидирующей роли], вероятно, ускорится», — предположила Паласио.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...