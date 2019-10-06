В МИД объяснили, зачем спецслужбы США допросили депутата Госдумы

МИД заявил решительный протест в связи с допросом Инги Юмашевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, который устроили американские спецслужбы, нацелен на дальнейшее ухудшение отношений между РФ и США. С таким заявлением выступил российский МИД.

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — говорится в официальном заявлении ведомства на сайте. В министерстве предположили, что или Вашингтон не стремится к «нормализации отношений» с Москвой, или не способен контролировать действия ФБР.

Отмечается, что МИД выражает «решительный протест» в связи с допросом Юмашевой. Такую политику Соединенных Штатов ведомство считает «недальновидной и опасной».

О допросе депутата Юмашевой стало известно накануне. Об инциденте сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Юмашева прибыла в Нью-Йорк на саммит «Диалог Форт Росс», но в аэропорту ее задержал сотрудник ФБР и допрашивал около часа. Сама Юмашева раскрывать содержание общения не стала, передает агентство Nation News. В разговоре с «URA.RU» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обвинил ФБР в превышении полномочий.