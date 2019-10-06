Сотрудник ФБР допросил депутата Госдумы РФ в Нью-Йорке

Представители ФБР задержали российского депутата, журналистку Ингу Юмашеву и устроили ей допрос. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов уточнил, что Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в форуме «Диалог Форт Росс», который состоится 6 октября. Прямо в аэропорту сотрудник ФБР задержал ее и допрашивал около часа, пишет РИА «Новости». Антонов уточнил, что парламентарию навязывали общение в «неформальной обстановке».
«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — заявил дипломат. Он отметил, что посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста. «Мы рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — отметил Антонов.
Ранее Госдеп признал нарушение обязательств ООН, когда отказал делегации из России в визах, пишет Nation News. Однако причины невыдачи виз там уточнять не стали. После того как членам российской делегации не выдали визы замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва будет настаивать на проведении заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.