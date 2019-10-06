В Госдуме обвинили спецслужбы США в превышении полномочий

По словам Дмитрия Новикова, депутаты обсудят инцидент с коллегой на ближайшей встрече Фото: пресс-служба Государственной думы

В Госдуме заявили, что, задержав в Нью-Йорке депутата Ингу Юмашеву для допроса, сотрудники ФБР превысили полномочия. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «URA.RU» напомнил, что по статусу парламентарии за границей приравниваются к дипломатам.

«Если депутат выполняет определенную миссию, связанную с его депутатскими полномочиями, он наделен тем же статусом, что любой дипломатический представитель. Депутат в этом случае выезжает по дипломатическому паспорту и его как официального представителя страны должны уважать», — сказал Новиков.

«В данной ситуации — это превышение полномочий американской стороной», — добавил депутат. Он также посетовал, что дипломатический статус «не всегда защищает от разного рода неприятностей» за рубежом. Вопрос с задержанием Инги Юмашевой будет обсуждаться на ближайшем заседании комитета по международным делам, сказал Новиков.

Как писало «URA.RU», накануне посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что депутат Инга Юмашева подверглась допросу со стороны сотрудников ФБР по прибытии в Нью-Йорк на саммит «Диалог Форт Росс». Сама Юмашева подтвердила это, но раскрывать содержание общения со спецслужбами не стала.