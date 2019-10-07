Голландцы планируют еще раз приехать в Курган ФОТО: предоставлено «URA.RU» Дмитрием Черданцевым

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Жители Королевства Нидерландов приехали в Курган за медицинскими услугами. Иностранцы посещают здесь стоматологов и массажистов. Об этом гости города рассказали «URA.RU».

«В Кургане лечить зубы намного дешевле, чем у нас. Полная страховка с имплантацией в Голландии стоит около 500 евро в год. Несмотря на то что за часть страховки у нас платит государство, здесь получается экономичнее», — объяснил «URA.RU» голландец Рене.

Кроме стоматологов, голландцы ходят на массаж в один из самых дорогих салонов красоты в Кургане. «Массаж в нашем городе Гронинген стоит 130 евро. В Кургане мы платим 30 евро», — пояснил Рене. Языковой барьер, уверяют голландцы, не проблема. «В Нидерландах у массажисток не закрывается рот, они что-то постоянно рассказывают. Здесь девушка молчит, можно полностью расслабиться», — уточнил «URA.RU» иностранец.

Голландцы признаются, что качество обслуживания в Зауралье их устраивает. «Все на высшем уровне, оборудование новое. Мне нигде так бережно зубы не лечили, как в Кургане», — поделился впечатлениями Дерек. Он также добавил, что у курганских стоматологов намерен вылечить 18 зубов.

В России развивают медицинский туризм в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Кургане иностранцев в основном принимают в Центре Илизарова, где лечат ортопедические заболевания. Какие еще медуслуги планирует развивать Курганская область, в департаменте здравоохранения оперативно подсказать не смогли. «URA.RU» направило соответствующий запрос.