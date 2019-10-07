В Кремле рассказали, как Путин проводит день рождения

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения в кругу близких. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина день рождения — он с родными и друзьями встречает этот праздничный для него день. После обеда дадим обобщенную информацию. С 10 утра принимает поздравления от зарубежных коллег», — заявил Песков.
По его словам, Путину уже поступило 10 звонков от глав других государств. «Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, каждый раз затрагиваются рабочие моменты, региональные дела и двусторонние моменты», — пояснил пресс-секретарь. Песков уточнил, что поздравления от президента США Дональда Трампа еще не было.
Сегодня свое 67-летие отмечает президент России Владимир Путин. Накануне праздника он прогулялся по тайге в компании министра обороны России Сергея Шойгу. В Туве дети выстроились в огромное сердце, чтобы поздравить президента.