В Кремле рассказали, как Путин проводит день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин , портрет, путин владимир
Владимир Путин принимает поздравления по телефонуФото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения в кругу близких. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина день рождения — он с родными и друзьями встречает этот праздничный для него день. После обеда дадим обобщенную информацию. С 10 утра принимает поздравления от зарубежных коллег», — заявил Песков.

По его словам, Путину уже поступило 10 звонков от глав других государств. «Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, каждый раз затрагиваются рабочие моменты, региональные дела и двусторонние моменты», — пояснил пресс-секретарь. Песков уточнил, что поздравления от президента США Дональда Трампа еще не было.

Сегодня свое 67-летие отмечает президент России Владимир Путин. Накануне праздника он прогулялся по тайге в компании министра обороны России Сергея Шойгу. В Туве дети выстроились в огромное сердце, чтобы поздравить президента.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...