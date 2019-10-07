Владимир Путин отмечает свое 67-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тувинские юнармейцы поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Ребята выстроились на набережной Енисей в Кызыле в слова «Путин» и «Тыва», соединенные вместе символом сердца. Видеозапись поздравления на своей странице в Facebook разместил глава республики Шолбан Кара-оол.

«Всего во флешмобе приняло участие более 200 юнармейцев, которые представляли республиканскую столицу — Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Долаана Салчак. На кадрах видно, как кадеты выстраивают слова и сердце, а потом несколько раз выкрикивают: «С днем рождения!».

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает свое 67-летие. Накануне своего дня рождения он вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу сходил в тайгу за грибами, пишут «Дни.ру». На память из леса президент взял шишку, передает агентство Nation News.