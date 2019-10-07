Трамп заявил о выходе США из «нелепых бесконечных войн» в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал США выйти из бесконечных войн. Данное заявление американский лидер опубликовал в своем профиле в Twitter.
Как отметил Трамп, США должны были находиться в Сирии всего 30 дней, однако продолжали бесцельно погружаться в бой. «Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — заключил американский лидер.
По словам президента США, теперь с ситуацией должны справляться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды — им же предстоит решать, что делать с захваченными боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»).
О начале вывода своих войск с территории Сирии Вашингтон объявил в декабре 2018 года. При этом, как заявил американский лидер, с момента его вступления в должность президента Вашингтону удалось победить группировку и захватить тысячи боевиков, уточняет