Малый бизнес в России планируют обложить рекордными налогами

Как полагают эксперты, предложение Минэкономразвития негативно отразится на деятельности предпринимателей Фото: depositphotos.com

С 2020 года в России могут повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития. Согласно опубликованному проекту документа, сразу на 4,9% будет повышен единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор.

Минэкономразвития ежегодно устанавливает размер коэффициентов-дефляторов для индексации налогов для малого бизнеса. На 2020 год ведомство предлагает установить следующие коэффициенты: для ЕНВД — равный 2,009, для патентной системы налогообложения — равный 1,592, для торгового сбора — равный 1,382. Исходя из данных, следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%, уточняет РБК.

При этом ожидается, что рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года. Как полагает ряд экспертов, очередной рост налога негативно отразится на деятельности предпринимателей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в октябре будет ниже официального целевого уровня (4%), напоминает RT.