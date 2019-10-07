В Росгвардии оценили действия бойцов ОМОН при задержании актера Устинова

Сотрудники ОМОН не избивали Павла Устинова, сообщили в Росгвардии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Сотрудники ОМОНа не нарушали закон при задержании актера Павла Устинова 3 августа на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников со ссылкой на ведомство.

Ранее Мельников обращался к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой проверить информацию об избиении Устинова четырьмя росгвардейцами. Об этом рассказывал сам актер.

«Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли», — приводит слова правозащитника РИА «Новости».

В начале августа в Москве прошла несанкционированная акция протеста, на которой и был задержан Павел Устинов. Он получил 3,5 лет колонии за применения насилия против бойца ОМОНа, которому вывихнули плечо. После этого в защиту актера была развернута кампания. Как напоминает «Национальная служба новостей», его сначала отпустили под подписку о невыезде, а позже смягчили приговор до одного года условно.