Россияне назвали регионы с самым высоким уровнем медицины

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Поликлиника ЧОКБ. Челябинск, пациент, забор крови, здравоохранение, врач, вич, спид, шприц, доктор
65% опрошенных считают, что медицина в России — на уровнеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти две трети россиян (65%) оценили качество медобслуживания в стране как высокое и очень высокое. Это следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.

«Опрос проводился в каждом городе, обзванивалось не менее 300 респондентов», — приводит слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца «Российская газета». Так, согласно исследованию, самое высокое качество медицинских услуг в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. При этом Зубец пояснил, что лидерство связано с тем, что в этих населенных пунктах за последнее время была проделана немалая работа в сфере развития медицинской инфраструктуры.

Также стало известно, что свыше 20 процентов жителей России считают, что в их городах достаточно больниц и поликлиник. Треть опрошенных респондентов при этом заявили, что им не хватает средств на покупку лекарств.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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