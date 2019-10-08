Россияне назвали регионы с самым высоким уровнем медицины

65% опрошенных считают, что медицина в России — на уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти две трети россиян (65%) оценили качество медобслуживания в стране как высокое и очень высокое. Это следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.

«Опрос проводился в каждом городе, обзванивалось не менее 300 респондентов», — приводит слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца «Российская газета». Так, согласно исследованию, самое высокое качество медицинских услуг в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. При этом Зубец пояснил, что лидерство связано с тем, что в этих населенных пунктах за последнее время была проделана немалая работа в сфере развития медицинской инфраструктуры.

Также стало известно, что свыше 20 процентов жителей России считают, что в их городах достаточно больниц и поликлиник. Треть опрошенных респондентов при этом заявили, что им не хватает средств на покупку лекарств.