Природные «жемчужины» Южного Урала не выдерживают натиска туристов и бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился решить вопрос с очистными сооружениями на озере Табанкуль, которые за 50 лет практически перестали исполнять свои функции. В результате водоем превратился в сборник сточных вод. Под ударом оказались также расположенное рядом курортное озером Большой Кисегач.

«Вопрос требует конкретных действий — приема сетей и очистных сооружений канализации (ОСК) в муниципальную собственность, реконструкции очистных сооружений. И у меня есть вопросы к руководству Чебаркуля, почему этого не было сделано раньше. По Кисегачу были сделаны определенные расчеты, разработан проект планировки территории», — заявил Текслер 8 октября на совещании по вопросам состояния озер Теренкуль, Большой Кисегач и Тургояк.

По данным региональной экологической организации «АнтиСМОГ», анализы показали, что вода в Табанкуле не соответствует ГОСТу по водородному показателю, а также содержанию железа, нитратов и нитритов. Одновременно из-за перекрытия притоков снижается уровень Большого Кисегача, что еще более усугубляет ситуацию для целой цепи озер, связанной с рекой Миасс. Министр строительства региона Виктор Тупикин сообщил, что реконструкция очистных на Табанкуле должна завершиться в 2021—2022 годах.

Для Кисегача и Тургояка будет разработана программа, которая снизит антропогенную нагрузку и создаст инженерную инфраструктуру для отвода загрязняющих озера вод. «Данные меры будут содействовать сохранению биоразнообразия и водных объектов в рамках нацпроекта „Экология“», — пояснили «URA.RU» в минэкологии региона.

За несколько десятилетий вода в Табанкуле стала безжизненной Фото: челябинская региональная экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»

Очистные сооружения изношены Фото: челябинская региональная экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»

Фото: челябинская региональная экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»