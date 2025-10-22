Сейчас сотрудники УФСБ и СК проводят обыски по месту работы и жительства подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области чиновников мэрии Копейска и сотрудников ФКУ ИК № 8 ГУФСИН подозревают в хищении минимум 22 миллионов рублей, выделенных на благоустройство аллеи Славы. Об этом URA.RU сообщил источник. Сотрудники региональных УФСБ и СУ СК проводят обыски дома и на работе у причастных к хищению.

«Сотрудники регионального УФСБ выявили преступную группу, в составе которой входят должностные лица Копейского городского округа, ФКУ ИК № 8 ГУФСИН России по Челябинской области и коммерческих организаций. Только по одному из выявленных они похитили не менее 22 миллионов рублей», — сообщил URA.RU источник.

В 2023 году мэрия и колония без проведения конкурса заключили контракт на выполнение работ по благоустройству аллеи Славы по проспекту Славы в Копейске. Сумма договора составляла более 51 миллиона рублей. Через аффилированные компании они вывели минимум 22 миллиона рублей, чем нанесли бюджету ущерб в особо крупном размере.

В региональном СУ СК возбуждены уголовные дела части первой статьи 286 (превышение должностных полномочий), части четвертой статьи 159 (мошенничество) УК России. По местам жительства и работы причастных к хищению проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Копейского городского округа и ФКУ ИК № 8 ГУФСИН. Ответ будет опубликован после получения.





Жители Копейска ранее ужаснулись состоянию детской площадки на площади Трудовой Славы. Осмотр показал наличие трещин в горке и обрыва канатных лестниц, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Мэрию обязали устранить нарушения. Осмотр проводился после публикации в СМИ.