Экономист рассказал, кому выгодно вытеснить крафтовое пиво с рынка

В России может исчезнуть крафтовое пиво Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Поспособствовать уходу с рынка частных крафтовых пивоварен могли монополисты. Именно крупным пивоваренным компаниям, производящим классическую продукцию, могло быть выгодно устранение предпринимателей-конкурентов. Такое мнение высказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Это может быть плод крупных пивоваренных компаний, которые, разумеется, хотят маленьких конкурентов, которые не плохо развиваются, убрать. Крафтовое пиво набирает сейчас свои обороты, то есть уменьшает рынок стандартных, скажем так, классический пивоваров», — заявил URA.RU Антон Шабанов.

Также эксперт предположил, к чему может привести прекращение производства крафтового пива в связи с принятие в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции. Так, Шабанов не исключает появление «черного рынка» в России.

«Либо крафтовое пиво подстроится под рынок, либо уйдет с него. Но всегда есть третий вариант — это так называемый незаконный рынок, незаконный оборот крафтового пива. В свое время был „сухой закон“, когда запрещали водку, а люди занимались самогоноварением. Вот и тут может произойти такая же ситуация», — добавил Шабанов, уточнив при этом, что более вероятен именно такой исход событий, если у крафтового продукта уже сложился устоявшийся круг потребителей.