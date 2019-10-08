В Союзе пивоваров рассказали, как обойти запрет на крафтовое пиво

Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не повлияет на продажи в России крафтового пива. Такое мнение высказали в Союзе российских пивоваров.
«Крафт и специалитеты попадут если не в категорию „пиво“, то в категорию „пиво специальное“, и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли», — прокомментировали в Союзе российских пивоваров агентству РИА «Новости».
Также эксперты уточнили, что новый закон о госрегулировании оборота алкоголя не исключает использование несоложеного сырья в объеме не превышающем 20% массы заменяемого солода, а масса, содержащих сахар продуктов, не должна превышать 2% массы заменяемого пивоваренного солода.
Ранее сообщалось, что в России могут ликвидировать производства крафтового пиво. Запрет связывают с действием нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который должен вступить в силу в 2021 году, передает RT