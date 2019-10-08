07 октября 2019

Челябинского полицейского начальника проверяют на коррупцию. Силовик отстранен от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
ГУ МВД по Челябинской области проверяет отдел полиции по Пластовскому районуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство ГУ МВД по Челябинской области отстранило от работы начальника отдела МВД по Пластовскому району Михаила Сырмолотова. В муниципалитет прибыла комиссия для проведения проверки, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.

«Подтверждаем отстранение Сырмолотова. В отделе МВД работает комиссия ГУ МВД по области, проводится проверка», — отметили в пресс-службе. Однако от подробностей воздержались.

По информации «URA.RU», проверяется информация о том, что полицейский Пластовского района занимались бизнесом, связанным с пассажирскими перевозками. Якобы часть подвижного состава была оформлено лично на некоторых сотрудников, они получали вторую зарплату в транспортных предприятиях и «кошмарили» конкурентов. Источник полагает, что проверка проводится в отношении Сырмолотова и его заместителя Геннадия Михайлюка, а также нескольких подчиненных, которые могли участвовать в преступной схеме.

Сырмолотов назначен начальником ОМВД по Пластовскому району в 2015 году. Ранее он возглавлял полицейский отдел в Еманжелинском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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