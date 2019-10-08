Соловьев назвал Дудя проектом Ходорковского

Российский журналист Владимир Соловьев назвал видеоблогера Юрия Дудя «проектом Ходоровского». Такое мнение о журналисте и видеоблогере у Соловьева сложилось после того, как тот снял «плохой документальный фильм» о теракте в школе в Беслане.
«Версия, которую Дудь излагал в фильме близка к тому, что раскручивал после знаменитого со знаком минус письма Шамиля Басаева (террорист писал, что боевики были готовы отпустить заложников из школы, если власти выполнят их условия). Когда после этого появляется [Сергей] Гуриев, который необходим лишь как человек, докладывающий про одно из дел Ходоровского. Два плюс два всегда четыре», — заявил в интервью «Комсомольской правде» журналист Владимир Соловьев.
Также Соловьев высказал свое мнение по поводу самого документального фильма. «Он снял плохой фильм. Для людей, которые знают про эту трагедию, — эта история болезненная. Они поймут, в чем ложь Дудя», — добавил Соловьев, уточнив при этом, что видеоблогер узнал о тех событиях только спустя 15 лет, а значит не имеет ни малейшего представления о реальной трагедии.
1 сентября этого года исполнилось 15 лет со дня теракта в Беслане. Журналист и видеоблогер Юрий Дудь снял документальный фильм «Беслан Помни». Опубликован документальный ролик на его канале в YouTube.