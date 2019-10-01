Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Сергей Гуриев поведал, зачем нужна пенсионная реформа Фото: скрин видео с youtube-канала «ВДудь»

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий. Такую мысль в интервью на youtube-канале «ВДудь» озвучил бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, бежавший во Францию в 2013 году.

«[Причиной проведения пенсионной реформы послужила] убежденность [президента Владимира] Путина, что у него кончаются деньги. Понял, что цены на нефть являются неустойчивыми», — заявил в беседе с Юрием Дудем Гуриев. Он объяснил, что денег, которые откладываются на время, когда цены на нефть упадут, хватило бы на то, чтобы провести пенсионную реформу иначе. «Люди думали, что выйдут на пенсию через пять лет, а теперь выйдут через десять, а ту пенсию, которую обещали платить эти пять лет, мы [государство] забрали себе».

При этом в 2011 году российский экономист говорил, что пенсионная реформа неизбежна, иначе деньги в казне кончатся, а в 2019 году изменил мнение и назвал решение правительства РФ не реформой, а изъятием сбережений у граждан.