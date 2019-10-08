В Госдуме предложили блокировать электронные адреса россиян, нарушающих закон

В Госдуме выступили с предложением блокировать пользователей электронной почты, которые распространяют запрещенную в РФ информацию. Ограничения, согласно инициативе, коснутся и пользователей ряда мессенджеров. Авторами инициативы выступила группа сенаторов.
«Законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки. Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», — цитирует РИА Новости представителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
Также уточняется, что за подобные деяния будет предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в России может появиться открытый список распространителей недостоверной информации. Он будет размещен на сайте Роскомнадзора.