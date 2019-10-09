Сотрудникам мэрии объяснили, как они должны голосовать на опросе о храме Святой Екатерины

В мэрии Екатеринбурга запущен административный ресурс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители администрации Екатеринбурга начали использовать административный ресурс в ходе подготовки к назначенному на 13 октября опросу о месте строительства храма Святой Екатерины.

Как сообщил «URA.RU» представитель мэрии, сотрудникам раздают четырехстраничный буклет, в котором обосновывается важность общегородского голосования. В частности, будущий храм называется «местом силы горожан». «Мы должны исходить из того, …какая из площадок… более гармонична… с точки зрения… места, где мы будем венчаться и крестится, отдыхать душой и получать поддержку, радоваться нашим достижениям и любоваться тем прекрасным, что создавал и может создавать наш город», — говорится в агитационном буклете.

Авторы печатного материала убеждены, что лучшей площадкой для строительства храма должен стать участок, на котором сегодня располагается Приборостроительный завод. Они предупреждают, что в противном случае на этом участке появится офисное или элитное жилое здание.

«В один прекрасный момент, подойдя к величественному Храму, вы скажете гостям города, вашим детям и внукам: место для этого Собора выбрал я!», — говорится в брошюре. Получить комментарий у руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова не удалось.