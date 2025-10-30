Уральские омбудсмены раскрыли, за что ценят коллегу из ХМАО, переназначенную на новый срок
Уральские омбудсмены поздравили уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову с назначением на третий срок
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова от имени всех уральских омбудсменов поздравила югорскую коллегу Наталью Стребкову с продлением срока полномочий еще на пять лет. В беседе с URA.RU Мерзлякова назвала главные качества югорского омбудсмена, за которые ее ценят соратники по цеху.
«От имени коллег из УрФО хочется поздравить Наталью Васильевну. Мы очень рады такому решению региональных властей — сохранить ее в должности на третий срок», — отметила Мерзлякова.
По словам свердловского омбудсмена, коллеги-уполномоченные отмечают, что ценят Стребкову за ее принципиальность и ответственность, за высочайший профессионализм, внимательность к деталям и трудолюбие, граничащее с трудоголизмом. «Это борец за справедливость. Я бы искренне хотела от всей нашей уральской команды поблагодарить губернатора и депутатский корпус за это кадровое решение, за сохранение ее на посту, хотя мы-то понимаем, что с Натальей Васильевной непросто. Ведь она бьется за человека до последнего», — подытожила омбудсмен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.