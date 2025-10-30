Уральские омбудсмены раскрыли, за что ценят коллегу из ХМАО, переназначенную на новый срок

Уральские омбудсмены поздравили уполномоченного по правам человека в ХМАО Наталью Стребкову с назначением на третий срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова от имени всех уральских омбудсменов поздравила югорскую коллегу Наталью Стребкову с продлением срока полномочий еще на пять лет. В беседе с URA.RU Мерзлякова назвала главные качества югорского омбудсмена, за которые ее ценят соратники по цеху.

«От имени коллег из УрФО хочется поздравить Наталью Васильевну. Мы очень рады такому решению региональных властей — сохранить ее в должности на третий срок», — отметила Мерзлякова.