Происшествия

Свердловские школьницы избили пенсионера ради видео в соцсетях

30 октября 2025 в 23:57
Школьницы снимали нападение на видео, которое позже оказалось в сети

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском две школьницы напали на пожилого мужчину, чтобы снять видео для интернета. Девочки подошли к пенсионеру сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю, сообщают в соцсетях.

«В Каменске-Уральском две школьницы напали на пожилого мужчину ради популярного интернет-тренда. Девочки подошли к пенсионеру сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю под смех и крики своих подруг. Все происходящее они снимали на видео, которое позже оказалось в сети», — написал telegram-канал Readovka.

После публикации видео в социальных сетях пользователи потребовали наказать школьниц. Тем не менее одна из несовершеннолетних участниц инцидента категорически отказалась приносить извинения, заявив о наличии у нее «крыши».  По информации очевидцев, девушки регулярно проводят время в компаниях старших подростков и не стесняются употреблять алкоголь и запрещенные вещества.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД города. Ответ будет опубликован как только поступит.

