Власти Кургана раскрыли новые детали реконструкции набережной

Реконструкция набережной пока не закончена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На набережной Тобола в Кургане появятся бронзовые фигуры, а также кафе для горожан. Об этом рассказал глава города Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».

На набережной планируется установить три бронзовые композиции: коробейник с яблоком, прогуливающаяся пара из 19 века, а также горожане из 70-х годов прошлого века. «Наполнение будем смотреть в течение следующего года, будут коммерческие объекты, где можно будет посидеть, попить кофе», — уточнил Андрей Потапов. Также глава города рассказал, что на грунтовой части набережной в следующем году будет высажена газонная трава по современной технологии с помощью гидропосева.

Всего на реконструкцию набережной в Кургане от ул. Кирова до Советской потратят более 42 млн рублей.