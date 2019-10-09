Три мэра Златоуста могут стать фигурантами уголовных дел

Вячеслав Жилин (на фото) считает, что отвечать за биатлонный центр должен министр спорта Леонид Одер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проверка администрации Златоуста, которую проводила Контрольно-счетная палата Челябинской области, может иметь последствия сразу для трех мэров. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона, изучив материалы, надзорное ведомство направило их в следственный комитет для возбуждения уголовных дел.

«В результате недобросовестных действий должностных лиц администрации и руководства МБУ „Капитальное строительство ЗГО“, МКУ „УЖКХ ЗГО“ с 2009 по 2015 годы допущены вложения бюджетных средств в 35 объектов незавершенного строительства, строительство которых не планируется. Более 200 млн рублей использованы на заведомо неисполнимые проекты, что причинило особо крупный ущерб бюджету Златоуста», — заявили в прокуратуре.

Надзорное ведомство требует возбудить уголовные дела по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1.1 ст. 293 (халатность, причинившая особо крупный ущерб) УК РФ. Златоустом с 2009 года руководили экс-предприниматель Дмитрий Мигашкин, экс-сотрудник ФСБ Александр Караваев и экс-спикер горсобрания Вячеслав Жилин.

В 2013 году МАОУ СШОР № 5 получила субсидию на покупку нежилого помещения. Продавец деньги получил, но право собственности так и не было зарегистрировано, мэрия не пыталась вернуть средства. И в 2016—2019 годах спортшкола заплатила за аренду купленного ею помещения 20 млн рублей.

Среди примеров нарушений также названо строительство лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой, во время которого стоимость оборудования завышена на 1,7 млн рублей. А объем работ фиктивно увеличен на 4,7 млн рублей. Накануне было объявлено о возбуждении уголовного дела о нарушениях при расходовании субсидий на строительство биатлонного центра.