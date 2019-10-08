Челябинский министр обменялся обвинениями с экс-мэром из-за уголовного дела

Леонид Одер (слева) ответл на выпад Вячеслава Жилина (крайний справа) в свой адрес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В затяжке с вводом в строй биатлонного стадиона в Златоусте, ситуация вокруг которого переросла в уголовное дело, виноват экс-глава города Вячеслав Жилин. Об этом заявил 8 октября министр спорта Челябинской области Леонид Одер, отвечая на обвинения в свой адрес.

«Долгострой с вводом в эксплуатацию биатлонного комплекса имени Ишмуратовой связан, прежде всего, с некомпетентностью руководства Златоуста и лично с его экс-главой Вячеславом Жилиным, — цитирует Одера пресс-служба ведомства. — Лишившись полномочий, он начинает обвинять других и перекладывает ответственность».

По его словам, перечисленные в 2014 и 2015 годах Москвой 160 млн рублей и областные деньги позволяли завершить первый этап стройки в 2015 году. «Но по инициативе Жилина начались непонятные процессы. Заказчиком выступила муниципальная спортшкола, где не было ни одного специалиста, а не Управление капстроительства. — продолжил Одер. — Кроме того, почему в 2014 году мэр без соблюдения конкурсных процедур выбрал компанию-застройщика, которую ему предложили извне? Уже тогда стало ясно, что проект строительства комплекса ООО „Стройснаб“ „заваливается“».

Смена подрядчика и жесткие установки области не помогли: в 2018 году сроки сдачи центра переносились пять раз, и до сих пор этого не произошло. После того, как стало известно, о возбуждении уголовного дела о нарушениях при расходовании субсидий на строительство, досрочно ушедший в отставку экс-мэр виновным в срыве стройки министра спорта региона.