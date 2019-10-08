На строителей биатлонного центра Ишмуратовой завели дело в Челябинской области

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин считает, что вина за срыв стройки лежит на министре спорта Леониде Одере (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено по факту нарушений при расходовании субсидий на строительство биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Пока дело бесфигурантное, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В основу дела легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона. Ревизоры выяснили, что чиновники мэрии незаконно назначили заказчиком строительства местную спортшколу, для которой это непрофильная деятельность. Заказчик без конкурса подписал контракт с ООО «Стройснаб». И незаконно превысил размер аванса на 27 млн рублей. Подрядчик не успел освоить все деньги. В 2016 году контракт разорвали.

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин у себя в Facebook назвал виновным в срыве стройки министра спорта области Леонида Одера. «Одер заявил, что объект будет строить область. Заказчиком будет город в лице спортшколы. Аналогичное заявление прозвучало от первого замгубернатора [вероятно, Евгения Редина]. Объект не сдан. Это вина того, кто навязал подрядчика, кто контролировал, а потом свалил ответственность на город. Вина и ответственность, по-моему, лично на Одере», — заявил он.

Биатлонный комплекс строят с 2006 году, когда Светлана Ишмуратова выиграла два «золота» на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. КСП уже находила нарушения. Ревизоры установили, что на 45 из 48 участков ширина трассы не соответствует проекту — она заужена в среднем на два метра. Это ставит крест на планах проводить там соревнования.