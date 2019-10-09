Россияне изменили отношение к микрозаймам

Небольшие кредиты перестали пользоваться популярностью у россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне стали реже брать небольшие кредиты на сумму до 30 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро кредитных историй, проанализировав работу микрофинансовых организаций с июня по август 2019 года.

Летом количество займов до 10 тысяч рублей снизилось на 13,8% процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Займы от 10 до 20 тыс. руб. уменьшились на 2,7%. Количество займов от 20 до 30 тыс. руб. увеличилось почти на 16%», — цитирует пресс-службу бюро ТАСС. Лидерами по снижению числа выданных микрозаймов стали Белгородская, Ростовская и Оренбургская области.

Эксперты бюро также отметили, что за лето выросло количество займов на сумму больше 30 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, небольших кредитов выдано на 26% больше.

Ранее стало известно, что небольшие кредиты пользуются популярностью у молодых людей. По итогам первого квартала 2019 года, больше половины всех микрозаймов взяли люди в возрасте до 30 лет, сообщает агентство Nation News.