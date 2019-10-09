Стрелков объяснил, чем закончится отвод войск в ДНР

Игорь Стрелков считает, что Кремль пытается «избавиться» от ДНР и ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина не выполнит договоренности по разведению сил в Донбассе, несмотря на то, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР готовы это сделать. Как рассказал в разговоре с «URA.RU» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.

«Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение в Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска ДНР и ЛНР, либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции [ДНР и ЛНР]», — сказал Стрелков.

Он также предположил, что Киев не выполнит обязательства по разведению сил в Донбассе. «Либо выполнит их [договоренности] только формально. Пока о капитуляции Киева речи не идет. Речь идет о том, что Кремль пытается всеми силами пытается избавиться от ДНР и ЛНР, запихнуть их обратно на Украину и замаскировать это предательство мирными договоренностями», — добавил Стрелков.

Ранее представители самопровозглашенной ДНР выпустили белую ракету в знак готовности приступить к отведению своих сил от линии соприкосновения в Донбассе, передает РЕН ТВ. Предполагается, что процесс будет начат в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.