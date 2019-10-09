Премьер-министр Медведев назначил нового главу Росгидромета

Новым главой Росгидромета стал Игорь Шумаков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — цитирует пресс-секретаря Медведева Олега Осипова ТАСС.
Ранее ведомство возглавлял Максим Яковенко. Он руководил Росгидрометом с 2017 года. Об отставке Яковенко стало известно в начале октября. Шумаков с 2010 года был заместителем руководителя Росгидромета.
Ведомство подчиняется Министерству природы России и занимается государственным надзором в области гидрометеорологии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в начале сентября заявил, что Росгидромет ждет серьезная реорганизация из-за климатических изменений.