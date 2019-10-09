На Урале мужчина покончил с собой на заводе «Русал» в свой день рождения

В городе Краснотурьинске (Свердловская область) на Богословском алюминиевом заводе, входящем в состав «Российской алюминиевой компании» (Русал), прямо во время рабочей смены совершил самоубийство программист Евгений Завьялов.В этот день ему исполнилось 30 лет.
«Подтверждаю факт самоубийства. Хочу подчеркнуть, что этот человек не является рабочим нашего предприятия. Он представитель подрядной организации. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы», — прокомментировал «URA.RU» Роман Лукичев, официальный представитель «Русал».
Начальник СО СКР по Краснотурьинску Федор Заводов от комментария воздержался.
На своей странице в соцсети Завьялов перед самоубийством оставил предсмертное сообщение: «…К тридцати годам еле дополз, потерял смысл того, для чего я вообще тут нахожусь, а это уже тупик…».