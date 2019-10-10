Знаменитая поэтесса сравнила свадьбу Богомолова и Собчак с «балом Сатаны»

Российская и советская поэтесса Юнна Мориц решила в стихах раскритиковать свадьбу телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Стихотворение, посвященное этому событию, она опубликовала в соцсетях.
«Пускай на свадьбу едут в катафалке/Два экспоната, чьи фантазии так жалки,/Пускай на этой погребальной колеснице/Они лобзаются — до боли в пояснице,/Пускай венчаться едут эти индивиды/Под куражом, где возят гроб для панихиды! /Но для чего по телеящикам страны/Все время крутятся такие звездуны? /А для того, чтоб видела страна,/Что бал в России правит сатана!» — написала она на своей странице во «ВКонтакте». Мориц уточнила, что ее особенно разгневал тот факт, что Собчак и Богомолов потратили на свой свадебный банкет 16 миллионов рублей.
Ранее российский писатель написал о том, что бакосочетание телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, по его мнению, является своего рода «ритуальным убийством».
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу 13 сентября в Москве, отмечают argumenti.ru. Для обоих этот брак является вторым. Некоторые звезды раскритиковали торжество, так, Анастасия Волочкова назвала свадьбу «вакханалией». Также на Собчак написали заявление в полицию из-за провокационного танца, напоминает агентство Nation News.