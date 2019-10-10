09 октября 2019
08 октября 2019

В Югре отправлены за решетку последователи ИГИЛ, планировавшие теракты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
До завершения расследования уголовного дела террористы будут находиться под арестомФото: depositphotos.com
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Операция ФСБ против ИГИЛ в Тюмени

В Сургуте четверо последователей запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ», которые весной были задержаны силовиками, до окончания следствия будут находиться под арестом по решению суда. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах.

«Установлено, что они являются приверженцами радикального ислама. В 2016 году они создали преступную группу, чтобы совершить в Сургуте и Нефтеюганске теракты путем взрывов и применения оружия», — сообщил источник. Он также отметил, что расследование этого уголовного дела продолжается. Двое из обвиняемых являются работниками «Сургутнефтегаза», еще один — охранник торгового центра, последний из сообщников нигде не работал. Дозвониться до пресс-службы УФСБ по Тюменской области журналисту агентства не удалось.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о поимке террористов в результате крупной спецоперации силовиков. С начала года представители спецслужб ликвидировали еще несколько ячеек террористов ИГИЛ в разных городах Югры — Когалыме, Лангепасе и Нижневартовске.

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