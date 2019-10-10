В Югре отправлены за решетку последователи ИГИЛ, планировавшие теракты

До завершения расследования уголовного дела террористы будут находиться под арестом Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Операция ФСБ против ИГИЛ в Тюмени

В Сургуте четверо последователей запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ», которые весной были задержаны силовиками, до окончания следствия будут находиться под арестом по решению суда. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах.

«Установлено, что они являются приверженцами радикального ислама. В 2016 году они создали преступную группу, чтобы совершить в Сургуте и Нефтеюганске теракты путем взрывов и применения оружия», — сообщил источник. Он также отметил, что расследование этого уголовного дела продолжается. Двое из обвиняемых являются работниками «Сургутнефтегаза», еще один — охранник торгового центра, последний из сообщников нигде не работал. Дозвониться до пресс-службы УФСБ по Тюменской области журналисту агентства не удалось.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о поимке террористов в результате крупной спецоперации силовиков. С начала года представители спецслужб ликвидировали еще несколько ячеек террористов ИГИЛ в разных городах Югры — Когалыме, Лангепасе и Нижневартовске.