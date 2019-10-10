Прокурор придумал, как наказать директора курганского аэропорта

Дмитрий Коваленко (в центре) может получить условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гособвинитель запросил для директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко, обвиняемого в незаконной рубке деревьев, наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом прокурор заявил на судебном заседании 10 октября, где начались прения сторон.

«Прошу признать Коваленко виновным в трех преступлениях, предусмотренных части 3 ст. 260 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы по два года за каждое преступление. Путем частичного сложения окончательно наказать его на три года лишения свободы условно», — заявил прокурор. Для заместителя Коваленко — главного энергетика АО «Аэропорт Курган» Андрея Тябутова — гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы условно. Кроме того, прокурор намерен взыскать с подсудимых всю сумму причиненного их действиями ущерба — более 1,2 млн рублей.

Гособвинитель в суде заявил, что показания стороны защиты противоречат друг другу. Несколько свидетелей заявили, что деревья нужно было выпилить для складирования снега, что никаких птичьих гнезд они не видели, хотя сам Коваленко заявлял, что деревья рубились для борьбы с птицами. Почерковедческие экспертизы подтвердили, что спорные документы подписывал именно Коваленко. Бывший глава Кургана Сергей Руденко, которого вызывали в суд в качестве свидетеля, заявлял, что встречался с Коваленко и говорил ему о необходимости получать разрешение для рубки. Следующее заседание суда назначено на 14 октября.

Уголовное дело в отношении директора аэропорта Дмитрия Коваленко было возбуждено по факту незаконной вырубки лесных насаждений на территории аэропорта. Ранее «URA.RU» сообщало, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов усомнился в законности возбуждения уголовного дела в отношении Коваленко.