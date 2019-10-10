Заслуженный пилот Толбоев считает героями летчиков, посадивших самолет «на брюхо» в Екатеринбурге

Герой России похвалил пилотов, севших без шасси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Летчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев назвал большим везением удачную посадку «на брюхо» военно-транспортного самолета Ан-12. При посадке у транспортника отказали шасси.

«Им очень повезло, только зачем они садились на бетон? В таком случае надо садиться на грунт, там ведь параллельно ВПП земля. В любом случае, летчики молодцы и герои. Ну и, конечно, им сильно повезло, что все хорошо закончилось. Это редчайший случай, когда такой тяжелый самолет садится „на брюхо“ на бетон и не сгорает. Помню, похожий случай был в 2001 году в Дубае, когда Ил-86 сел „на брюхо“. Правда, тогда летчики просто забыли выпустить шасси», — заявил «URA.RU» Магомед Толбоев.

Кроме мастерства летчиков, катастрофы удалось избежать и благодаря конструкции Ан-12, считает летчик-испытатель. «Это исключительно надежный самолет, как и вся советская авиация. Только Ан-12 уже старые, им 60 лет, пора их менять на новую модель», — добавил Магомед Толбоев.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказали во время посадки, поэтому экстренную посадку КВС не запрашивал. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили «URA.RU», что пострадавших при посадке нет. «Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси», — сообщили в ЦВО.