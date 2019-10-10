Военные не допустят украинских инженеров к Ан-12, севшему «на брюхо» в Екатеринбурге

Министерство обороны собственными силами проведет расследование аварийной посадки «на брюхо» военно-транспортного самолета Ан-12БК в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В случае, если бы это был гражданский лайнер, в комиссию бы вошел представитель завода-производителя.
«Несмотря на политические проблемы украинская компания „Антонов“ сохранила рабочие контакты с Россией. Если бы ЧП произошло с пассажирским лайнером, то к разбирательству были бы привлечены украинские специалисты. Однако на авиацию министерства обороны это не распространяется», — сообщили «URA.RU» в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
В министерстве обороны РФ пояснили, «URA.RU», что создана комиссия по расследованию инцидента. «Служба безопасности полетов авиации вооруженных сил Российской Федерации проведет расследование инцидента. В состав комиссии, вероятно, будут включены специалисты Национального центра авиастроения», — сообщили «URA.RU» в министерстве обороны РФ.
Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку КВС не запрашивал. На борту находились 17 человек, но никто не пострадал. В результате ЧП аэропорт Кольцово не работает. В аэропорту ведется работа по эвакуации самолета с ВПП, для возобновления работы авиагавани. Стало известно, что этот борт был изготовлен в 1968 году и имеет двойную военную и гражданскую регистрацию. Герой России летчик-испытатель Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-12 героями.