Больше тысячи екатеринбуржцев застряли в аэропортах соседних регионов из-за аварии в Кольцово

Сейчас транспортник эвакуируют с ВПП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Больше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Челябинска, Тюмени и Перми, где из-за аварии военно-транспортного Ан-12 в екатеринбургском Кольцово 10 октября посадили самолеты, следующие в столицу Среднего Урала. Об этом сообщили «URA.RU» в воздушных гаванях.

«В Челябинске посадили рейсы, следующие в Екатеринбург из Познани, Сочи, Москвы и Антальи. Это порядка 400 пассажиров или более, но многие уже уехали на такси. Остальные остаются в накопителе, их обеспечили водой и питанием за счет авиакомпаний», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Баландино.

«В Перми сел борт компании Azur air с 346 пассажирами на борту. Они отказались дожидаться вылета, в течение часа их отправят в Екатеринбург наземным транспортом — автобусы уже заказаны. Также приземлился лайнер „Победы“ — это еще 184 человека. Если в течение часа борт не будет отправлен в пункт назначения, все пассажиры будут размещены в гостиницах Перми», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь аэропорта «Большое Савино» Евгений Кузнецов.

В тюменском аэропорту Рощино корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ажиотажа нет. «К нам перенаправили всего три самолета», — отметили в аэропорту. Еще несколько лайнеров село в Уфе.

Утром у Ан-12БК Минобороны, прилетевшего в Екатеринбург из Челябинска, при посадке не вышло шасси. Самолет приземлился «на брюхо», никто из 17 человек, находившихся на борту, не пострадал. Аэропорт Кольцово временно закрыт, сейчас идет эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань должна заработать ориентировочно в 17:30 по местному времени.