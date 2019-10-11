Звезду советского кино Кокшенова доставили в больницу в Москве

Михаил Кокшенов обратился к врачам из-за раны на ноге Фото: кадр из фильма «Русское чудо»

Известный российский актер Михаил Кокшенов 10 октября был доставлен в одну из московских больниц. Звезду советских фильмов в медучреждение привезли родственники. Поводом для беспокойства стала рана на ноге.

Врачи обработали 83-летнему актеру рану, оказали необходимую помощь и отпустили домой, сообщает «Пятый канал». Два года назад Михаил Кокшенов перенес инсульт, после чего его здоровье так и не восстановилось полностью.

Фильмография Кокшенова состоит из более сотни кинокартин. Он хорошо известен российскому зрителю ролями в таких фильмах, как «Девчата», «Белые росы», «Ширли-мырлии», «На Дерибасовской хорошая погода…», «Где находится нофелет?» и других.