Директор государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) Курганской области Виктор Масич ушел в отставку. Информацию об этом «URA.RU» подтвердил первый заместитель руководителя госучреждения Сергей Казаков.
«Есть распоряжение от 8 октября, согласно которому Виктор Сергеевич уволен», — сообщил Казаков. По его словам, Масич ушел в отставку по собственному желанию. Обязанности директора временно возложены на Казакова. Кто будет назначен новым директором, он не знает. «Не ко мне вопрос», — заявил он.
Вместе с тем, 10 октября правительство Курганской области, которому принадлежит МФЦ, внесло изменения в положение об оплате труда работников центра. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, должностной оклад директора МФЦ уменьшен с 27,8 тысячи рублей до 23,5 тысячи. Казаков не смог ответить на вопрос, с чем связано такое решение.
Масич возглавлял МФЦ с июля 2017 года. До этого он занимал должность старшего помощника руководителя управления по вопросам собственной безопасности Следственного комитета по Курганской области. По итогам 2017 года Масич оказался самым «богатым» из всех руководителей госучреждений региона: его годовой доход составлял 1,8 млн рублей. При этом в его собственности не было недвижимого имущества, имелся лишь легковой автомобиль Chevrolet Cruze.