Больше половины россиян выступили против мигрантов в стране

Доля людей, желающих ограничить проживание в России какой-либо этнической группы, возросла с 54% до 71%. Соответствующие результаты опроса опубликовал «Левада-центр». Социологи видят в статистике прямую зависимость с уровнем жизни в России.
Согласно данным, уровень ксенофобии — неприязни к чужому — устойчиво снижался последние четыре года. С 2015 по 2018 год доля сторонников особых прав русских, закрепленных законом, снизилась с 31% до 21%. Также в 2018 году число россиян, считающих, что многонациональность России полезна, и число думающих иначе составляло 50% и 21% соответственно. Однако в этом году уровень ксенофобии значительно вырос — больше половины опрошенных россиян выступили против мигрантов в стране.
«Возвращение уровня ксенофобии к прежним значениям эксперты связывают с ухудшением экономического положения населения», — передает «Российская газета». При этом, как пишет издание со ссылкой на социологов, «националистической истерии как массового психоза» в России нет. По мнению специалистов, сейчас в стране наблюдается обострение ксенофобии, вызванное снижением уровня жизни россиян.
Ранее Минздрав РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты предложили привлекать мигрантов-медиков для работы в России, напоминает «Национальная служба новостей».